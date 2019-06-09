شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام.. محرّك الدعاوى عن الشعب ضد المخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

إلى أبعد من متابعة الجرائم، ومباشرة الإجراءات ضد المتَّهمين، يأخذ النائب العام السعودي على عاتقه الإنابة عن الملك والمجتمع في تحريك الدعوى الجزائيَّة، وحماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، فما أن يتداول مقطع لتجاوز بالاعتداء بالسلاح او التحرش أو التعدي بانتهاك حرمات الآخرين حتى يصدر أمرا بالقبض على المخالف وإحالته للنيابة العامة ومن ثم إحالته إلى القضاء، والتي كان آخرها صدور أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على شاب أطلق النار في مناسبة. وأكد مختصون في الشأن القضائي لـ«الخليج 365» أن من مهمات وصلاحيات النائب العام حماية الحقوق والحريات، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية.

وأوضح القاضي السابق في محكمتي جدة ومكة الشيخ تركي بن ظافر القرني أن مهمَّة النائب العام تتمثَّل في إقامة وتحريك الدعوى الجزائية العامَّة «دعوى الحق العام»، ومباشرة إجراءاتها ضد المتَّهمين أمام الجهات، والمحاكم المختصَّة، الإنابة عن الملك والمجتمع في تحريك الدعوى الجزائيَّة.

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فيما لفت استاذ نظام القضاء في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الاسلامي الدكتور حسن سفر إلى أن نظام النيابة العامة حدد اختصاصات نوعية تمكنها من الاستقلال مباشرة عن السلطة التنفيذية وربطها مباشرة بالملك، وأضاف: «تضمنت رؤية النيابة تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم، ومعاقبة ومتابعة النائب العام للتجاوزات التي تنتشر من خلال المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن لديه فريق عمل على مستوى عال من الكفاءة يعيش ويتابع الأحداث على مدار الساعة ومتغلغل في المجتمع».

وذهب نائب رئيس لجنة الموثقين ونائب رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي نبيل قملو إلى أن النيابة العامة تختص وفقًا للمادة الثالثة من نظامها بالتحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده اللوائح والادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.

وأشار عضو النيابة السابق المحامي والموثق بوزارة العدل صالح مسفر الغامدي إلى أن النيابة العامة تعتبر جهازًا مستقلًّا يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة، ويعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.