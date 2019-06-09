شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة خاصة لأطفال التوحد بتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(تبوك) نظمت جمعية التوحد بتبوك احتفالها السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك بمدينة «الألعاب سنوي» بالمكان مول، بحضور الأهالي وزوار المول. نظمت جمعية التوحد بتبوك احتفالها السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك بمدينة «الألعاب سنوي» بالمكان مول، بحضور الأهالي وزوار المول. وتضمن الحفل مسابقات وتوزيع حلوى العيد على الأطفال وتكريم المشاركين بالهدايا والألعاب وتذاكر مجانية في مدينة الألعاب سنوي. وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية هيفاء العمراني حرص الجمعية على مشاركة فرحة العيد وبهجته مع أولياء الأمور وأطفالهم الذي من أهم أهدافها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وعلى أهمية حضور الأطفال المناسبات الاجتماعية ودمجمهم مع أقرانهم الذي من شأنه أن يساهم في تطورهم اجتماعيا، مقدمة شكرها إلى إدارة مدينة «الألعاب سنوي» بالمكان مول على تعاونهم الدائم واستضافتهم الكريمة للحفل.



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