شكرا لقرائتكم خبر عن «زون فله» تضيء شواطئ ضباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ضباء)

بدأت مساء أمس الأول احتفالات أهالي محافظة ضباء بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1440، بمنتزه الأمير فهد بن سلطان البحري، وتستمر 9 أيام، بتنظيم بلدية ضباء ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن فعاليات العيد ستشمل ولأول مرة بالمنطقة عروضاً موسيقية ستحتضنها واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية في ضباء ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك «زون فله»، وتتضمن الفعاليات استضافة العازف المصري المشهور محمود سرور وفرقة الفنان السعودي فؤاد كدوان الموسيقية وعروضاً للفلكلور الساحلي ومسرح المواهب واستعراضات لمحترفي الدرجات الهوائية والنارية والاسكوتر ومسرح الأطفال، كما تشمل الفعاليات البوتات التسويقية وساحة ألعاب الأطفال والكافيهات والألعاب البهلوانية والكثير من الجوائز والمفاجآت.

ودعت «اللجنة» الأهالي وزوار ضباء للحضور والاستمتاع بهذه الفعاليات التي تبرز واجهة ضباء السياحية.