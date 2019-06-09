شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 يشعلون «عيدنا فرحة» في الحازمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

أطلقت بلدية مركز الحازمي في بيشة فعاليات مهرجان العيد مساء أمس الأول بشعار «عيدنا فرحه»، بحضور 4 آلاف، وتخلل المهرجان الرسم الحر للأطفال بحضور عدد من الفنانين التشكيليين واستعراض الدراجات النارية (لأول مرة على مستوى المركز) والفنون الشعبية ومسابقات الآباء ومشاركة من المعهد الثانوي الصناعي وتنظيم فريق ساند التطوعي، مع وجود فرقة نجوم أشكال وألوان الترفيهية، بقيادة الكابتن جمعان الغامدي، التي تفاعل معها الحضور.

وشهدت الفعاليات تألق المنشد جمعان الحارثي الذي تفاعل معه الجميع، وحضرت العرضة الجنوبية مع الشاعر مساعد الشهراني وعايض بن هندي وتألق الشاعر سعد جمعان المنبهي.

وأوضح رئيس بلدية مركز الحازمي المشرف العام على المهرجان المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن البلدية كثفت جهودها لتجهيز مواقع الحفل وتزيينها بما يتواكب مع الحفل وتركيب عدد من كاميرات المراقية، مضيفاً أن البلدية أولت اهتماماً خاصاً باجتذاب الأطفال الذين تغمرهم فرحة كبيرة بمقدم العيد وما تصاحبه من برامج ترفيهية شيقة ومثيرة وعروض مسرحية يستمتعون بها، ولقد خصصت اللجنة المنظمة فعاليات للنساء والأطفال والأسر والشباب وفق ميول كل شريحة واهتماماتها وشغفها بجانب معين من الفعاليات.

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وأفاد بأن الفعاليات تنوعت هذا العام بين برامج ترفيهية للأسرة وبرامج اجتماعية ومسابقات ثقافية تقدم من خلال المسرح للكبار والصغار، إضافة لمحلات الأسر المنتجة، التي تشمل المنسوجات اليدوية والأكلات الشعبية، والألعاب النارية التي تطلق لأول مرة في المركز، وحضور منشدين ذوي شعبية عالية.

يُذكر أن رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك دشن برنامج فعاليات عيد الفطر 1440 مساء أمس بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين التابعة لبلدية الحازمي، وعدد من رجال الأعمال والأعيان.

وفي نهاية الفعاليات تم إطلاق الألعاب النارية التي أدخلت البهجة في نفوس الحاضرين.