شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي: استهداف ناقلات النفط يحمل بصمة إيران التخريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن «إيران أرادت أن ترسل رسالة معينة» من الهجوم على السفن الـ4 قبالة سواحل الإمارات، إلا أنه اعتبر أن طهران «لا ترغب في قيام حرب».

وأوضح المعلمي في مقابلة مع قناة «الحدث»، أن لدى الرياض «قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات»، مضيفاً: «لا نستبعد أن يكون لدى واشنطن أدلة عن الجهة المتورطة في الهجوم على السفن».

وكان المعلمي أكد في وقت سابق أن «هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة». وكانت الإمارات والسعودية والنرويج، قدمت الخميس الماضي، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات التخريب التي تعرّضت لها السفن الأربع قبالة ميناء الفجيرة أكدت فيه أن الهجمات تطلبت قدرات استخباراتية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات، حيث إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الأخرى من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى مما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة وتم التخطيط لها ولم تكن أهدافا تم اختيارها بشكل عشوائي، وتطلبت الاستعانة بغواصين مدربين وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها وتفجير حمولتها مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة.