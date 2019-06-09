شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365": إحالة 10 متهمين بإهمال حالة «نهار» للهيئة الشرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تترقب أسرة الطفل نهار الحارثي تحديد موعد جلسة في الهيئة الطبية الشرعية للنظر في قضية تعرض ابنهم للإهمال، وتأخر استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ما تسبب في استئصال غدته التناسلية بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي.

وكشفت مصادر«الخليج 365» إحالة الملف للهيئة الطبية الشرعية بأسماء 10 أشخاص من العاملين في المستشفى بعد الانتهاء من التحقيقات ومشاهدت الكاميرات التي تم الاستعانة بها لرصد كافة الأشخاص الذين استقبلوا الحالة.

وشهدت قضية الطفل نهار الحارثي تدخل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها هيئة الرقابة والتحقيق، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، هيئة مكافحة الفساد، وجهتان أخريان.

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وأشار قصي الشريف محامي الطفل إلى أنه سيتم الإطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذتها الصحة ونترقب تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية.

وكانت الشؤون الصحية في الطائف، أوضحت أنها فتحت تحقيقا في ادعاء سلطان الحارثي والد الطفل الذي استؤصلت غدده التناسلية في مجمع الملك فيصل، وذلك للوقوف على مدى صحة ما ذكره الحارثي حول مراجعة طفله ووالدته المستشفى في اليوم السابق للعملية ولم يتم الكشف عليه لعدم توفر الهوية الوطنية معهم، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي حوالى 12 ساعة من المراجعة الأولى.

وحرصت صحة الطائف طوال مراحل القضية على تطمين الشاب نهار الحارثي بقدرته على ممارسة حياته المستقبلية بشكل طبيعي دون تأثير على المسار الطبيعي للزواج أو الإنجاب، وأكدت لأسرة الشاب نهار عدم وجود موانع أو عوائق بعد استئصال إحدى خصيتي ابنهم لا سيَّما أنَّ الخصية الأخرى في وضع جيد وتمّ تأمينها لتقوم بدورها بشكل طبيعي.