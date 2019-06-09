شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكّر» ينبّه 7 مناطق.. أمطار وبَرَد وغبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمس «السبت»، تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكّر حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق المملكة.

ونبّهت الهيئة لتعرض منطقتَي الجوف والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ في الرياض مع الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة بمحافظة وادي الدواسر.

وخصّت الهيئة منطقة عسير بالتنبيه إلى حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد والسيول بدءاً من الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً بكل من: أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض عسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ بمكة المكرّمة في الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً بكل من: أضم والجموم والعاصمة المقدّسة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، فيما تبدأ بالمدينة المنوّرة في الواحدة ظهراً وتنتهي مع التاسعة مساءً وتشمل: المهد ووادي الفرع والمدينة المنوّرة.