للمرة الثانية.. مواطن يسدد بالخطأ كامل ديون سجين ضمن حملة “فرجت”

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حوّل مواطن رغب في المشاركة بمبلغ بسيط في حملة “فرجت” للسداد عن المسجونين في قضايا مالية، مبلغاً من حسابه سدد به كامل المديونية بالخطأ، وفشل في استرداد ما دفعه حتى الآن.

وأوضح المواطن أنه شارك بحملة “فرجت” لأحد الأشخاص وكان عليه مبلغ كبير (31300 ريال) وأنه دخل على حسابه وكان ناويا التبرع بـ 100 ريال أو 50 ريالا فقط، إلا أنه وبدلاً من إجراء تعديل على مبلغ الفاتورة سدد كامل مبلغ الدين بالخطأ.

وأضاف على حسابه في “تويتر” أن الخصم تم من مبلغ اقترضه من بنك التنمية الاجتماعية، وأنه كان ينوي شراء الأثاث اللازم لزواجه بعد العيد، إلا أنه فقد نصف المبلغ الآن وعليه التزامات.

وأشار إلى أنه في حيرة كبيرة وكرب لا يعلمه إلا الله، وأنه يريد المساعدة لاسترجاع المبلغ الذي سدده، حيث تواصل مع بنك الراجحي، و”أبشر” والجهات المعنية.

يُذكر أنه قبل عدة أيام أخطأ مواطن آخر أراد التبرع لأحد المسجونين وبدلا من تحويل مبلغ بسيط مساهمة منه في إطلاق سراحه، قام بتحويل كامل رصيده في حسابه البنكي بالخطأ، ومقداره 386 ألفا و675 ريالا، وهي حقوق تقاعدية تسلمها عن خدمته العسكرية.

