25 % بدل تعليمي لأعضاء هيئة التدريس وعلاوة للمساندين.. “الشورى” يصوت قريباً على نظام الكليات العسكرية

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ينتظر أن يصوت مجلس الشورى قريبا على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي، والذي ينص على صرف 25 % بدل تعليم لعضو هيئة التدريس من العسكريين من الراتب الأساسي، وصرف علاوة تدريس لمن يساند العملية التعليمية من العسكريين من غير أعضاء هيئة التدريس.

وينص النظام بحسب “الرياض” على صرف مكافآت مقطوعة للمرشدين الأكاديميين والمشرفين على الرسائل العلمية والمحكمين وأعضاء لجان المناقشة، من أعضاء هيئة التدريس، كما ينص على صرف مكافأة مالية لكل من شارك في إصدار مادة علمية تخدم العملية التعليمية في الكلية، بعد إجازته من المجلس العلمي، وتحدد اللوائح مقدار وضوابط استحقاق المكافأة وآلية صرفها.

واعتبر النظام خدمة الضباط وضباط الصف والجنود في كليات التعليم العسكري العالي، بمثابة خدمة في الوحدات الميدانية، ويسري على عضو هيئة التدريس المدني ما يسري على العضو في الجامعات، فيما لم يرد في شأنه نص في نظام كليات التعليم العسكري، وتكون الإجازة السنوية للعضو خلال الإجازة المحددة في التقويم الدراسي للتعليم، ويحدد المجلس الأعلى الكلية مواعيد بدئها وانتهائها.

ومن المنتظر أن تدرس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى ملحوظات وآراء الأعضاء الذين داخلوا على تقريرها بشأن نظام كليات التعليم العالي العسكري في وقت سابق، ليناقش الأعضاء وجهة نظر اللجنة ومشروعها بصيغته النهائية على أن يجري التصويت على التوصيات بعد ذلك.

