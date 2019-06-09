 «موظفة» تختلس 10 ملايين درهم … لهذا السبب!!

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اختلست مواطنة إماراتية تعمل في أحد البنوك، مبلغاً مالياً ضخماً، وأنفقته على شاب أوهمها برغبته في الزواج منها.
واعترفت الإماراتية التي تعمل موظفة في أحد بنوك أبوظبي الشهيرة، باختلاس مبلغ قدره 10 ملايين درهم؛ لإرضاء الشاب وأسرته إذ كانت تغدق عليهما المال والهدايا لكسب ودهما.
وتواجه الإماراتية تهمة الاستيلاء على أموال البنك والتزوير في محررات رسمية، فيما يواجه الشاب تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير.
وقالت الفتاة ضمن اعترافاتها إنها انساقت وراء الشاب الذي أوهمها بالزواج، مستغلاً تأخر سن زواجها إذ كانت تأمل في الزواج على غرار شقيقاتها وجميع بنات عائلتها.
وأضافت أنها استطاعت أن تختلس المبلغ بعد أن أوكلت إليها مديرتها رقم المستخدم، وكلمة المرور، وصلاحيات في النظام الإلكتروني الخاص بالبنك.
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