القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى- العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

