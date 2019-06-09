شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أحد رفيدة تنفي فرض رسوم على فرق رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) نفت بلدية محافظة أحد رفيدة فرض رسوم على الفرق الراغبة في المشاركة في الدورة نفت بلدية محافظة أحد رفيدة فرض رسوم على الفرق الراغبة في المشاركة في الدورة الرياضية ضمن مهرجان صيف المحافظة 40. وأكدت بلدية المحافظة عبر حسابها في «تويتر»، أن المنظّم المتعاون معها هو نادي جرش الرياضي والذي طلب مبلغ مالي كضمان لاستمرار الفرق الرياضية المشاركة وسيتم إعادته بموافقة جميع الفرق في نهاية الدورة.



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