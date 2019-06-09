:

.

طورت شركة صناعة السيارات السويدية “فولفو كارز” تقنية جديدة تتيح لمصممي ومهندسي السيارات لديها فرصة قيادة أي جيل جديد من السيارة لمدة سنوات قبل إنتاج السيارة بالفعل، ما يوفر للشركة الكثير من الوقت والمال/ ويحسن عوامل الأمان والسلامة، في سياراتها.

وذكرت الشركة السويدية المملوكة لمستثمرين صينيين أنها تتعاون مع الشركة الفنلندية الناشئة “فاريو” لإنتاج أجهزة “الواقع المختلط” التي يمكن استخدامها أثناء القيادة.

يحمل الجهاز الجديد اسم ” فاريو إكس آر1-” ويسمح لخبراء “فولفو” بإضافة عناصر افتراضية، أو خصائص كاملة تبدو للسائق حقيقية، مع إضافة وحدات استشعار للسيارة لأغراض التطوير.

وقالت “فولفو” إنه لا توجد شركة سيارات أخرى تملك هذه الإمكانيات.

ونقل موقع “أوتو نيوز” المتخصص في السيارات عن كاسبر فيمكان كبير الباحثين في “فولفو” قوله في تسجيل فيديو لوصف التكنولوجيا الجديدة إن “جهاز فاريو إكس.آر1- تغيير حقيقي لقواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بسرعة تطوير الجيل الجديد من أي سيارة”.

ورغم أن فولفو لم تتمكن من تحديد كلفة أو الوقت الذي يمكن توفيره أثناء تصميم جيل جديد من السيارة باستخدام التقنية الجديدة..، يقول زكي فصيح الدين الرئيس التنفيذي لصندوق فولفو كارز للتكنولوجيا، إنه يعتقد أن الفوائد ستكون كثيرة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقنية جديدة من فولفو لتغيير قواعد تصميم السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.