8 نصائح لنوم هادئ بدون أرق

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قدمت وزارة الصحة العديد من النصائح لمن يعاني من الأرق، أهمها تجنب المنبهات كالقهوة والشاي قبل النوم بـ4 إلى 6 ساعات.
وأيضًا تجهيز غرفة النوم، لأن الغرفة الهادئة والسرير المريح يساعدان على النوم الهادئ، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأجهزة وترك الحاسب الآلي والتلفاز والجوال خارج غرفة النوم.
ولمواجهة الأرق أيضًا، خلق عادة روتينية قبل النوم وهو ما يساعد على الراحة..، بالإضافة إلى تنظيم النوم عبر جدول منتظم له وهو ما يساعد على نوم أفضل.
والعشاء المبكر يساعد على النوم الهادئ، ولهذا يجب تجنب الأكل قبل النوم مباشرة، كما أن الحرص على ممارسة الرياضة يوميًّا يكافح الأرق.
ويمكن استشارة الطبيب إذا كان الشخص يعاني من أرق مزمن أو اضطرابات في النوم.
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