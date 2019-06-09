شركة إرنست ويونغ تعلن عن وظائف بمجال الترجمة في الرياض

:



.

أعلنت شركة إرنست ويونغ عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة بمجال الترجمة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُترجم).

وأوضحت أن مهمة الوظيفة تتمثل في تحويل المستندات المكتوبة من الإنجليزية إلى العربية والعكس مع الحفاظ على المعنى الدقيق للنص الأصلي..، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

Advertisements

المسمى الوظيفي:

– مُترجم – الخدمات الاستشارية للمعاملات (Translator – Transaction Advisory Services).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو الترجمة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (Word و Excel و PowerPoint و Access).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

