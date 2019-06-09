شاهد.. أمطار متواصلة وسيول واحتجازات شمال جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بجازان، احتجاز مركبتين داخل سيل وادي غوان، شمال منطقة جازان، والواقع بين محافظتي بيش وصبيا. ووفقاً لشهود عيان، فقد نجا ركاب السيارتين من الغرق في السيل الذي يجري بكثافة هذه الأثناء، ويحتجز أهالي قرى طناطن والمطلة على وادي وساع منذ ساعات؛ بسبب جريان السيل بقوة كبيرة وسط مناشدات بوضع حد لمعاناتهم المتكررة. وتتواصل الهطولات على عدد من محافظات منطقة جازان منذ ظهر اليوم، فيما تدعو فرق الدفاع المدني الجميع لتوخي الحذر وعدم المجازفة.

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