٦٣ مولودًا في أيام العيد الثلاثة بالطائف

أطلق 63 مولودًا ومولودة صرخاتهم خلال أيام عيد الفطر، بمستشفى النساء والولادة بمجمع «الملك فيصل الطبي» بالطائف.

ووفق الإحصاءات الرسمية، فقد سجل اليوم الأول من العيد 22 مولودًا، بينما شهد ثاني أيام العيد 17 مولودًا، وفي اليوم الثالث 24 مولودًا وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأشارت إدارة مجمع «الملك فيصل الطبي» إلى أن المستشفى مستعد لأي حالة طارئة، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن العمل بالمستشفى يحظى بمتابعة إدارية مستمرة؛ للاطمئنان على حالة المواليد. ووفق البيانات الرسمية، بلغ العدد الإجمالي لسكان المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 33 مليون نسمة، منهم 14 مليونًا من الإناث، وأكثر من 19 مليونًا من الذكور.

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وتسعى مدينة «الملك فيصل الطبية»؛ لأن نكون منارة الصحة في العالم؛ لذلك فإنها تعمل على تحديد المسار الذي يبلغها هذه المكانة والصدارة، ألا وهو تعزيز ثقافة التميز في الرعاية الصحية والتعليم والبحوث، أما مقومات هذه الثقافة فتتلخص في توفير رعاية إكلينيكية تضاهي في مخرجاتها أكبر المراكز الطبية إقليميًّا ودوليًّا.

وتعمل إدارة المدينة الطبية، على تعزيز بيئة رعاية المرضى من حيث احترام قيم المريض و الخيارات المتاحة له، والعمل ليس فقط على الإيفاء بكافة احتياجات المريض، بل وتخطي مستوى توقعاته، وذلك بجعل بيئة رعاية المريض بمثابة تجربة فريدة من نوعها للمريض، عن طريق تحسين تواصله مع فريق الرعاية من أطباء وغيرهم بشكل مستمر، إلى جانب زيادة مشاركته في تخطيط وتقرير العناية المقدمة له، ودعم بيئة رعاية المرضى بالتقنية الطبية التشخيصية والعلاجية لضمان دقة التشخيص والعلاج وتقنية معلوماتية فعالة وموثوقة؛ لتنسيق تقديم الخدمة الصحية في مختلف التخصصات من خلال سجل صحي إلكتروني للمرضى.



