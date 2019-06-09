«911»: كثافات مرورية قبل جسر الميقات باتجاه مكة نتيجة انقلاب شاحنة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مساء السبت، وجود كثافات مرورية بطريق السيل الكبير، قبل جسر الميقات باتجاه مكة بسبب انقلاب شاحنة، فيما أعلن المركز تلقيه بلاغًا بشأن شخصين عالقين أحدهما في حالة إغماء.

وعبر الحساب الرسمي على «تويتر»، حذَّر مركز العمليات الأمنية «911» من الكثافات المرورية على طريق السيل الكبير، بسبب الحادث، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

وفي سياق منفصل، أعلن المركز، تلقي بلاغ من مواطن، عن شخصين عالقين أعلى قمة جبل بمحافظة الكامل، قرية النهوة، أحدهما في حالة إغماء بسبب الإرهاق والتعب، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحالة، وتم نقل هذا المواطن إلى المستشفى.

ونوه المركز إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، مطالبًا المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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ومن ناحيتها، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقتي مكة المكرمة وجازان، محذرة من تساقط البرد، مع هطول الأمطار بغزارة تصل إلى حد السيول، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

وقد توقعت الهيئة في تقرير لها عن طقس السبت، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن هذه الحالة الجوية تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأشارت إلى أن استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، يسبقه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.