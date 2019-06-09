«فرجت» تساهم في إطلاق سراح 467 سجينًا في 12 منطقة بالمملكة

ساهمت مبادرة «فرجت» في إطلاق سراح 467 سجينًا، بعد سداد ما قيمته 30 مليونًا و143 ألفًا و134 ريالاً.

وقالت المديرية العامة للسجون، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مبادرة «فرجت» نجحت في إطلاق سراح 467 سجينًا، بعد سداد المستحقات المالية المقررة عليهم، وفندت «السجون» المفرج عنهم على( 14 سجينا من الحدود الشمالية، و11من حائل، و28مستفيدًا من القصيم، و84 من الرياض، و67 من الشرقية، إضافة إلى 6من الجوف، و31من تبوك، و16من المدينة المنورة، و163من مكة المكرمة، إضافة إلى 15 فردًا من الباحة، و23 من عسير، وأخيرًا 20 سجينًا من جازان).

ولفتت السجون، إلى أن ما تم سداده في إطار مبادرة «فرجت» بلغ ما قيمته 30 مليونًا و143 ألف و134 ريالاً 6 ملايين و610 321 ريالاً.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت، قال إن هناك طرقا لمعرفة سبب الديون للمسجونين ضمن مبادرة «فرجت»، وأنه ليس تلاعبا ولا إسرافا، لتتاح أسماؤهم لمن يرغب السداد عنهم.

وأوضح أنه تُحدد قوائم السجناء المستحقين للاستفادة من «فُرجت» وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، والتأكد من أن الدين ليس بسبب تلاعب أو إسراف، وأن قوائم السجناء على «أبشر»، تضم من ليس لهم سوابق في قضايا مالية.

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وأضاف أن المتلاعبين والمسرفين من النادر توقفهم عن تكرار أخطائهم، وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية، لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لـ«فرجت» بحيث تشملهم الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وأشار إلى أن هدف «فرجت» هو تعريف فاعلي الخير بالحالات التي لا يعلمون عنها، ولا عن قضاياها، ما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس فيهم، محذرا من الاستجابة للدعوات الخاصة خارج “أبشر” والتي لا يمكن التحقق منها.

وفي سياق ذي صلة، أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 40 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك. وخلال الفترة من 14/9/1440هـ وحتى 20/9/1440هـ، أطقت سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس، سراح 40 مستفيدًا من العفو الملكي؛ بمناسبة شهر رمضان. وجاء الإفراج إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

في الإطار ذاته، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراح» بجازان، في تفريج كربات ستةٍ من النزلاء السعوديين الغارمين الموقوفين بالسجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة عن محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية عجزوا عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وتمت عملية تفريج كربات الغارمين، بالتنسيق مع بعض فاعلي وفاعلات الخير داخل وخارج منطقة جازان.