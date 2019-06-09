اختتام مهرجان «عيد الدلم فرحة» بحضور 25 ألف زائر

اختتمت فعاليات مهرجان «عيد الدلم فرحه»، التي أقيمت في منتزه الضاحي «شرق محافظة الدلم»، بحضور أكثر من 25 ألف زائر، في إطار احتفاليات عيد الفطر المبارك.

وشهدت أيام المهرجان فعاليات ترفيهية واجتماعية وتراثية، استهدفت جميع أفراد الأسرة؛ حيث تضمنت أنشطة متنوعة استقطبت أسماء معروفة في مختلف أنواع الفنون، إضافة إلى برامج مخصصة للنساء وأخرى للأطفال، فضلًا عن حفل رسمي شمل فن العرضة السعودية، ومشاركات فلكلورية، وإطلاق ألعاب نارية، ونحو 5000 بالون، كما تم توزيع 5000 هدية للأطفال، إضافة إلى جوائز بقيمة 60 ألف ريال.

وبلغ عدد زوار احتفالات «عيد الدلم فرحه» خلال أيام العيد الثلاثة أكثر من 25 ألف فرد، استمتعوا بكم هائل من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والفنية والتراثية الشعبية، في أجواء آمنة عبَّرت عن التلاحم بين أبناء الوطن، وحرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه الاحتفالات، وفق رؤى وطنية ترسخ معاني الولاء والانتماء.

وثمن رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد، مشاركة أهالي المنطقة في الاحتفالات التي حظيت بإقبال كبير من جانب المواطنين، الأمر الذي كان له أثر كبير في نجاح الفعاليات في عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الأنشطة المتنوعة لاقت قبولًا من أفراد المجتمع كافة، خصوصًا أن البلدية عملت على تلبية الاحتياجات، وأشرفت على تنظيم الاحتفالات التي حققت بالفعل أهدافها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتراثية وفنية وفلكلورية حظيت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في الدولة.

وأشار العايد، إلى أنه تم توزيع آلاف الهدايا على الجمهور منذ بداية الاحتفالات حتى آخر أيام العيد، وقدم الشكر إلى الجهات المساهمة في نجاح الفعاليات من الأجهزة الأمنية والإدارية.