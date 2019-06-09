الملك سلمان وولي العهد يعزيان الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة والدته السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة والدته السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.