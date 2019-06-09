محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد. وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان. يُشار إلى أن المدرب صاحب (42 سنة) الخليج 365 أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي. إدارة الفيحاء تتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09 وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد. وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان. يُشار إلى أن المدرب صاحب (42 سنة) الخليج 365 أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي. Advertisements 09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 12:53 AM وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد. وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان. يُشار إلى أن المدرب صاحب (42 سنة) الخليج 365 أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي. ، إدارة الفيحاء تتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد ،

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