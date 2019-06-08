شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:55 مساءً, 8 يونيو 2019 م
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة والدته السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.
وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد يعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.