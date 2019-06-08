شكرا لقرائتكم خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-08 خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة الجديدة للأمير خالد الفيصل التي جاءت بعنوان “سلمان العروبة والإسلام”. وقال الفيصل في القصيدة: ما همني جاه ولا همني مال *** ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال أخدم بيها ديني وداري وعمي *** أللي حشموني بالكرامة والإقبال Advertisements سلمان سلمان العروبة والإسلام *** شيخ على ظهر النواميس خيال فارس زمانه والدول تستهيبه *** العز مسراحه والأمجاد مقيال مانيب أوصف عمي بوصف غيره *** لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال لي حق أماري به وهو سابق الملك *** أوي والله من رجاجيل يا رجال جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك *** وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.









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