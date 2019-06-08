2019-06-08

عائض القرني: هذا فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن “لا حول ولا قوة إلا بالله” كنز من كنوز الجنة.

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وتابع القرني: لو علمت تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في كشف الهموم، ودفع الغموم، وطرد الأحزان، لكررتها مع أنفاسك؛ لأن فيها الاعتماد على الله، والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه سبحانه.

وأضاف القرني: تدبّر هذه الكلمة، وأكثر منها في دعائك، وناجِ بها مولاك، فإن فيها التوحيد وهو أحب شيء إلى الله، وتنزيهه، وتقديسه سبحانه، والاعتراف له بالذنب، ويُرجى لصاحبها المغفرة: “لا إله إلّا أنت سُبحانك إنّي كُنت من الظالمين”.