القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

Advertisements

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.