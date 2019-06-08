شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي أمير وولي عهد الكويت وجابر المبارك الصباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

وقال ولي العهد:«تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

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وقال ولي العهد:«تلقينا نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة والدته السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

وقال ولي العهد:«تلقينا نبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».