شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزي أمير الكويت في وفاة والدة جابر المبارك الصباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:«علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة والدته السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:«علمنا بنبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».