إستعلامات كم باقي على حساب المواطن وينزل .. موعد صرف حساب المواطن 1440 ومتابعة رابط الدخول المباشر...

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بإصدار برنامج حساب المواطن السعودي بهدف تخفيف العبء على المواطنين السعوديين، وهو ينقسم إلى عدد من المراحل، التي تساعد على تعويض المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وتم إطلاق البرنامج في مارس 2019، ويتم تطبيقه على الأجهزة الذكية، والهواتف، نتابع في السطور القادمة للتعرف على المزيد من التفاصيل التي تختص ببرنامج حساب المواطن السعودي.

برنامج حساب المواطن السعودي

برنامج حساب المواطن من البرامج التي تصدرها المملكة العربية السعودية حرصاً على راحة المواطنين، والمستفيد من البرنامج كل من الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل الذي يمتلك سكن خاص به، والمرأة السعودية المتزوج من زوج غير سعودي، وكل من يحمل بطاقات التنقل.

يهدف برنامج حساب المواطن السعودي إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، والتعزيز من كفاءة الدعم الحكومي، وتشجيع ترشيد الاستهلاك.

ينقسم البرنامج إلى 3 مراحل، وهي: مرحلة تسجيل المواطنين، ومرحلة التأهيل، ومرحلة الإستحقاق

يبدأ برنامج حساب المواطن بمرحلة تسجيل المواطنين، حيث يتم التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وبعدها يتم فحص التسجيلات للتأكد من صحة البيانات.

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مرحلة التأهيل يتم من خلالها ارسال رسالة على الهاتف للتأكد من التأهيل للبرنامج، أما عن مرحلة الاستحقاق فمن خلالها يتم إعلان وتقدير البدل المادي لكل مواطن بما يستحقه.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

للتسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي يتم زيارة رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي للتسجيل:

الضغط على “تسجيل جديد”.

إدخال بيانات رقم الهوية، رقم الجوال أو رمز التحقق، وتاريخ الميلاد.

الضغط على “دخول”.

تغيير كلمة المرور عبر نافذة كلمة المرور، ثم الضغط على “تغيير”.

يتم الدخول إلى “تعبئة أو استكمال الطلب”.

يتم إدخال بعض البيانات وهي “الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، حالة القدرة على العمل، المستوى التعليمي”.

إدخال بيانات العنوان وبيانات التابعين إن وجد.

إدخال بيانات الدخل.

إدخال بيانات العقارات.

إدخال بيانات “الآيبان”.

مراجعة الطلب ثم النقر على مربع الإقرار.

التعهد للحفظ.

نتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة حول دعم حساب المواطن السعودي، ونرصد معكم كل جديد عبر الأخبار العمومية، يمكنكم الدخول عبر الرابط بالأعلى للتسجيل ومعرفة طرق الصرف للدعم، وذلك للمستحقين فقط، ونتابع معكم موعد صرف الدعم وهو يوم 10 يونيو 2019

تحديثات متنوعة، نتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة، ونتابع معكم عداد حساب المواطن، حيث يتم صرف الدعم بعد أقل من يومين من الآن، ونتابع معكم رابط الدخول المباشر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض والمتابعة الشاملة