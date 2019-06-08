حساب المواطن تسجيل دخول لتسجيل البيانات ومتابعة عداد نزول دعم حساب مواطن للمستفيدين

برنامج حساب المواطن تسجيل دخول لاستخدم الحسابة التقديرية، وتسجيل جديد لمواطن في الدعم ورفع البيانات، ومتابعة عداد نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين وقيمة الاستحقاق، التي بنيت على حسب نتائج الأهلية التي صدرت للدفعة الجديدة المستحقة في اليوم العاشر من الشهر الحالي، حيث نترقب إيداع دفعة حساب المواطن في الحسابات البنكية وبدء عملية الاستعلام خلال الساعات القادمة، مع وقف التسجيل الجديد لمن يرغب في الحصول على الدعم للدفعة الجديدة.

أعلن برنامج حساب المواطن عن استمرار التسجيل في الدفعة القادمة دفعة شهر يوليو 2019 حتى يوم 10 يونيو المقبل، موعد استحقاق وإيداع حساب المواطن للمستحقين من صدر لهم نتائج الأهلية نهاية شهر مايو الماضي، ودعت المواطنين لزيارة رابط حساب المواطن تسجيل الدخول وتسجيل البيانات للاستفادة من الدعم المقدم للأسر السعودية المنطبق عليها معايير الأهلية والاستحقاق التي وضعها البرنامج ومنها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

برنامج حساب المواطن تسجيل دخول

نشر برنامج حساب المواطن على صفحته الرسمية التنويه المرفق أدناة، حيث يترقب المستفيدين والمستفيدات إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن.

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رابط الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي أو البوابة الإلكترونية لحساب المواطن لمن له تسجيل وحساب موجود سيكون من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن يقوم بالدخول لأول مرة علية باتباع خطوات تسجيل جديد حساب المواطن من الموقع المرفق.

موعد إيداع حساب المواطن

عداد نزول حساب المواطن اقترب من موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المقرر لها يوم 10 يونيو 2019، ومن منتصف ليل غداً الأحد سيبدأ الاستعلام عن قيمة إيداع حساب المواطن في الحساب البنكي للمستفيد.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

يستطيع المستنفدين تسجيل الدخول على حسبا المواطن حساب قيمة الدعم التقديرية من خلال حسابة حساب المواطن قبل إيداع الدعم لمقارنته بالمبلغ المودع في الحساب البنكي وتقديم الاعتراض حال وجود اختلاف في قيمة الاستحقاق الحسابية عن الفعلية