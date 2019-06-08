، رئيس وزراء الهند يدعو لتنظيم مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب في العالم ،

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دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لتنظيم مؤتمر دولي لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة وفي العالم حسب رويترز .
وخلال أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه قال مودي، في كلمة ألقاها في برلمان جزر المالديف بالعاصمة مالي، ”الإرهاب لا يمثل تهديدًا لبلد ما فحسب بل للحضارة (الإنسانية) كلها“.
وتابع مودي متسائلاً ”المجتمع الدولي عمل بنشاط من أجل اتفاقية عالمية وكثير من المؤتمرات لمواجهة تهديد تغير المناخ. لماذا لا يتم ذلك مع قضية الإرهاب؟“.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي ”لإجراء مناقشات جادة تستهدف الوصول إلى نتائج من أجل سد الثغرات التي يستغلها الإرهابيون ومن يدعمهم“.
رئيس وزراء الهند يدعو لتنظيم مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب في العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08
دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لتنظيم مؤتمر دولي لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة وفي العالم حسب رويترز .
وخلال أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه قال مودي، في كلمة ألقاها في برلمان جزر المالديف بالعاصمة مالي، ”الإرهاب لا يمثل تهديدًا لبلد ما فحسب بل للحضارة (الإنسانية) كلها“.
وتابع مودي متسائلاً ”المجتمع الدولي عمل بنشاط من أجل اتفاقية عالمية وكثير من المؤتمرات لمواجهة تهديد تغير المناخ. لماذا لا يتم ذلك مع قضية الإرهاب؟“.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي ”لإجراء مناقشات جادة تستهدف الوصول إلى نتائج من أجل سد الثغرات التي يستغلها الإرهابيون ومن يدعمهم“.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
10:33 PM
قال إنه يستهدف سد الثغرات التي يستغلها الإرهابيون ومن يدعمهم
دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لتنظيم مؤتمر دولي لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة وفي العالم حسب رويترز .
وخلال أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه قال مودي، في كلمة ألقاها في برلمان جزر المالديف بالعاصمة مالي، ”الإرهاب لا يمثل تهديدًا لبلد ما فحسب بل للحضارة (الإنسانية) كلها“.
وتابع مودي متسائلاً ”المجتمع الدولي عمل بنشاط من أجل اتفاقية عالمية وكثير من المؤتمرات لمواجهة تهديد تغير المناخ. لماذا لا يتم ذلك مع قضية الإرهاب؟“.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي ”لإجراء مناقشات جادة تستهدف الوصول إلى نتائج من أجل سد الثغرات التي يستغلها الإرهابيون ومن يدعمهم“.
، رئيس وزراء الهند يدعو لتنظيم مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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