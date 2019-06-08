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الهلال: تأجيل المؤتمر الصحفي لرئيس النادي إلى ما بعد الجمعية العمومية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده للحديث عن أبرز مستجدات النادي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.

وكان الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قد أعلن في نهاية مايو الماضي نية رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك للحديث عن أهم المستجدات التي تخص النادي.

الهلال: تأجيل المؤتمر الصحفي لرئيس النادي إلى ما بعد الجمعية العمومية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08

أعلن نادي الهلال تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده للحديث عن أبرز مستجدات النادي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.

وكان الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قد أعلن في نهاية مايو الماضي نية رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك للحديث عن أهم المستجدات التي تخص النادي.

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08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440

10:33 PM

أعلن نادي الهلال تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده للحديث عن أبرز مستجدات النادي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.

وكان الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قد أعلن في نهاية مايو الماضي نية رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك للحديث عن أهم المستجدات التي تخص النادي.

، الهلال: تأجيل المؤتمر الصحفي لرئيس النادي إلى ما بعد الجمعية العمومية ،
المصدر : الخليج 365

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