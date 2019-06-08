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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده للحديث عن أبرز مستجدات النادي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.
وكان الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قد أعلن في نهاية مايو الماضي نية رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك للحديث عن أهم المستجدات التي تخص النادي.
الهلال: تأجيل المؤتمر الصحفي لرئيس النادي إلى ما بعد الجمعية العموميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08
أعلن نادي الهلال تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده للحديث عن أبرز مستجدات النادي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.
وكان الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قد أعلن في نهاية مايو الماضي نية رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك للحديث عن أهم المستجدات التي تخص النادي.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
10:33 PM
أعلن نادي الهلال تأجيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده للحديث عن أبرز مستجدات النادي إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر شوال الجاري.
وكان الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قد أعلن في نهاية مايو الماضي نية رئيس النادي المكلف عبدالله الجربوع عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة عيد الفطر المبارك للحديث عن أهم المستجدات التي تخص النادي.
، الهلال: تأجيل المؤتمر الصحفي لرئيس النادي إلى ما بعد الجمعية العمومية ،
المصدر : الخليج 365
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