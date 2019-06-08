شرطة الرياض تُطيح بصاحب «فيديو الرشاش» وتكشف التفاصيل

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دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن شرطة المنطقة، حصلت «عاجل» على نسخة منه: «بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب، مما عرض الآخرين للخطر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته».
وصرّح الناطق باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، حسب البيان، بأنّ المتهم مواطنٌ في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّد البيان حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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المدينة أحمرت!.. ليفربول تحتفل بتتويج فريقها بدوري أبطال أوروبا
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بعد دفع أكبر دية في العالم.. لحظة العفو عن قاتل هداية سلطان
أطلقت السلطات الكويتية سراح المُدان خالد نقا العازمي وذلك بعد جمع دية تقدر بـ10 ملايين دينار أي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب إدانته بقتل الإعلامية هداية سلطان. بعد دفع أكبر دية في العالم.. لحظة العفو عن خالد نقا قاتل هداية سلطان 7awi 1 بعد دفع أكبر دية في العالم.. لحظة العفو عن خالد نقا قاتل هداية سلطان فقبل 19 عام تقريبًا تم إدانة العازمي بقتل هداية وتم التفاوض مع عائلة الضحية لدفع الفدية المناسبة، إلا أن قبيلة العوازم أطلقت حملة لجمع تبرعات من القبائل المختلفة لتتمكن من دفع أكبر دية في العالم. بالصور : برج الكوبرا في الكويت 7awi 1 بالصور : برج الكوبرا في الكويت شاهد أيضاً: بالصور : برج الكوبرا في الكويت وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير تظهر في الفرحة بخروج المتهم وذلك من خلال هاشتاغ #خالد_نقا كما تم نشر عدد من التهاني بخروجه بعد دفع أكبر دية في العالم خاصة وأنه تم جمعها في وقت قصير. الجدير بالذكر أن قبيلة العوازم قد أطلقت حملة جمع التبرعات مع نهاية شهر نيسان إبريل الماضي وبذلك تم جمع المبلغ بالكامل في غضون شهر تقريبًا، بعد أن تم التصالح والإتفاق مع عائلة الإعلامية الراحلة على مبلغ الدية الكبير. المزيد: صور: تمثال ملاك السكاكين في ليفربول تكريماً لقتلى جرائم الطعن صور جرائم حول العالم من نوع مختلف عن ما تعرفه في الحياة صور مشاهير تورطوا بجرائم قتل (عمداً أو بالخطأ)...قصة الداعية السعودي هزت العالم العربي! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: بالرقص والغناء.. الاحتفالات بزفاف أبناء حاكم دبي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.