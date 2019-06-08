أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أن بعض محافظات منطقة جازان تعرضت لانقطاعات محدودة في الخدمة بسبب الرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة. وأوضحت أنه يجري التعامل مع هذه الانقطاعات ميدانياً والعمل على إعادة الخدمة تدريجياً، مقدمة اعتذارها للمشتركين لمرورهم بهذه التجربة.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الكهرباء”: انقطاعات في التيار بجازان بسبب العواصف.. ونعمل على إعادة الخدمة تدريجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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