فيديو وصور.. هكذا احتفلت مطارات المملكة مع المسافرين بعيد الفطر المبارك

أقامت الهيئة العامة للطيران المدني العديد من الفعاليات الخاصة في مطارات المملكة، احتفالا بعيد الفطر المبارك، حيث قامت باستقبال وتوديع المسافرين بالورود وتوزيع هدايا العيد عليهم وعلى أطفالهم. وقدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، العديد من الهدايا للمسافرين داخل صالاته، كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة. كما شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، العديد من الفعاليات احتفاءً بعيد الفطر المبارك، منها العروض الفلكلورية والعرضة السعودية في صالات المطار، إضافة إلى استقبال المسافرين وإهدائهم الحلوى والورود والهدايا التذكارية.

واحتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعيد الفطر المبارك، حيث أقيمت العديد من الفعاليات، وتم تخصيص ركن ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات العيد بمشاركة شخصيات كرتونية. وشارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المسافرين فرحة العيد، وقدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات للمسافرين والعاملين في المطار التهنئة والورود وتوزيع الحلوى والهدايا للأطفال. واحتفت بقية مطارات المملكة بعيد الفطر المبارك، وشاركت المسافرين العديد من الفعاليات واللوحات التعبيرية الخاصة، وتم توزيع الحلوى والورود والعديد من الهدايا على المسافرين.

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