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القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لأنتي رينة رئيس وزراء جمهورية فنلندا؛ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية فنلندا .

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لأنتي رينة رئيس وزراء جمهورية فنلندا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
 

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