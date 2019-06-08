991 فعالية نظمتها البلدية والقروية في المناطق

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات 991 فعالية في جميع مناطق ومدن المملكة احتفالا بعيد الفطر، سجلت حضور أكثر من مليونين و885 ألف زائر، وقامت بتوزيع 136.739 هدية على الزائرين وخاصة الأطفال.

وهيأت الوزارة آلاف الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين، كما قامت بتزيين 72.917 عمود إضاءة، ورفعت 39.238 علماً، كما قامت بتركيب 164.057 من لمبات الزينة، لإشاعة أجواء البهجة والفرح بين المواطنين والمقيمين، الذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات لمعايدة سكان المملكة ومشاركتهم أفراح العيد، وإدخال السرور على نفوس الجميع من خلال تلك الفعاليات.

وجمعت الفعاليات بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية وعروض التحدي والإثارة، مع تجهيز الفعاليات بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة، وتكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعتها في جميع المواقع.

زائرون وهدايا

في العاصمة الرياض نظمت الأمانة والبلديات التابعة لها 266 فعالية، استقبلت حوالي مليونين زائر تم توزيع 20 ألف هدية على الأطفال، كما استقبلت أمانة المدينة المنورة 115 ألف زائر حضروا 115 فعالية، ووزعت 5600 هدية، وفي الطائف نظمت الأمانة 33 فعالية حضرها 84 ألف زائر وتم توزيع 3600 هدية.

كما نظمت أمانة منطقة القصيم 108 فعاليات، زارها أكثر من 69 ألف زائر، تلقوا 43700 هدية، وفي منطقة الباحة أقامت الأمانة 27 فعالية، حضرها 70000 زائر، وتم توزيع 5000 هدية على الأطفال.

أما في المنطقة الشرقية، فقد نظمت الأمانة 16 فعالية بلغ عدد زائريها حوالي 58000، وتم توزيع أكثر من 6000 هدية، وفي الأحساء تم تنظيم 5 فعاليات حضرها 47500 زائر تلقى أطفالهم 1100 هدية.

ونظمت أمانة منطقة جازان 81 فعالية، بلغ عدد زائريها 40000 زائر، تلقوا 5500 هدية، وقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتنظيم 44 فعالية زارها نحو 25 ألف زائر وزائرة، تم توزيع 3265 هدية، وفي منطقة حفر الباطن استقبلت الأمانة 12000 زائر لـ 22 فعالية أقامتها، ووزعت عليهم 250 هدية.

إسعاد الأطفال

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 5800 زائر لـ 13 فعالية، تلقوا 5000 هدية، كما قامت أمانة منطقة تبوك بتنظيم 20 فعالية، حضرها 42500 زائر تم توزيع حوالي 3000 هدية عليهم، وفي منطقة الجوف تم تنظيم 6 فعاليات زارها 20100 زائر وزعت عليهم 2530 هدية. وقامت أمانة منطقة عسير بتنظيم 159 فعالية، زارها نحو 25600، وتم توزيع 7600 هدية عليهم، أما في منطقة حائل فقد نظمت الأمانة 57 فعالية زارها حوالي 18000 زائر تلقوا 5400 هدية.

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وفي منطقة نجران قامت الأمانة بتنظيم 6 فعاليات، زارها 8735 زائرا، تلقى أطفالهم 1080 هدية، وقامت أمانة مدينة جدة بتنظيم 13 فعالية بلغ عدد زائريها 18000 تسلموا 18000 هدية.

فعاليات شهدها عدد من المناطق

- 266 الرياض

- 115 المدينة المنورة

- 108 القصيم

- 13 العاصمة المقدسة

- 159 عسير

- 6 نجران