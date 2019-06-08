مسارح أرياف جازان تسحب البساط من المهرجانات الرسمية

تمكنت مسارح أرياف وقرى منطقة جازان، والتي تعتمد على كسر الروتين، والعمل الجماعي، وتنوع الأفكار والتعبير بلغة وروح الشارع، من سحب البساط من مهرجانات الأعياد الرسمية، وتفوقت في تقديم الفقرات المسرحية التي جذبت سكان المدن قبل سكان القرى، ولفتت أنظار الأهالي والزوار في إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية.

تنوع الأفكار

نجحت أرياف محافظة أبوعريش وقراها في إعادة إحياء مسرح الشارع من جديد، وتحولت إلى كرنفالات قروية، من خلال تنوع الأفكار الشبابية والثقافية والفنية، التي جذبت سكان المحافظات والزوار، الذين حرصوا على مشاركة المواطنين بهجتهم، واحتفالاتهم البعيدة عن البروتوكولات الرسمية.

واكتظت مواقع الاحتفالات بالعديد من الأهالي والزوار، ورسمت الفرحة على محيا الجميع، ببساطتها، والاعتماد على اللهجة المحلية، والكوميديا، والتنوع في الأفكار المقدمة، والتي أكدت تميز وإبداعات مواهب شباب القرى الفنية، وتحقيقهم النجاحات.

وناقشت المسرحيات العديد من القضايا الممثلة في مخاطر الألعاب الإلكترونية، والتحذير من عقوق الوالدين، وقضايا التنمر والتطرف، والعنف الأسري، بأسلوب مسرحي مميز، وقالب كوميدي، وقدمت برامج مسرح الطفل، والمشاهد الصامتة والفكاهية.

قضايا اجتماعية

احتفت مراكز النشاط التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بعيد الفطر، من خلال مشاركة الأهالي بهجة العيد، وذلك من خلال حزمة من البرامج المسرحية والاجتماعية والترفيهية.

وأوضح مشرف مراكز النشاط باللجنة يحيى معشي، أن مراكز النشاط بقرى محافظة أبوعريش حرصت على تفعيل احتفالات عيد الفطر، وإظهار بهجة العيد ضمن الدور الاجتماعي الرائد لمراكز النشاط، مشيرا إلى أن البرامج تنوعت بتلك المراكز، وخاصة البرامج المسرحية التي تم من خلالها طرح العديد من القضايا الاجتماعية، ومعالجة قضايا التطرف، والتحذير منه بأسلوب مسرحي متميز، ومناقشة جملة من القضايا الاجتماعية، مضيفا أن مراكز النشاط الاجتماعي في كل من جنوب أبوعريش، والعقدة، والسر، والسادلية، والعروس، والوسيعة، والجربة، وقامرة، والخزنة، والمبترية، والخراشة، والشاقة، والحمراية، والمجصص، والقويعية شهدت احتفالات العيد، وأبدى الأهالي سعادتهم بها، إذ عززت جوانب الألفة والتآخي بين أفراد المجتمع، وأتاحت الفرصة أمام الجميع لتبادل التهاني والتبريكات بالعيد.

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أبرز القضايا الفنية

- مخاطر الألعاب الإلكترونية

- التحذير من عقوق الوالدين

- قضايا التنمر والتطرف

- العنف الأسري

- انقطاع الكهرباء