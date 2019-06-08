وأوضح الوزير "سيبقى عثمان طه ما بقي عبداللطيف آل الشيخ في الوزارة، تقديرا ووفاء له، جزاء خدمته للقرآن الكريم، وتحقيقا لرغبته التي يرددها دائما، أن يبقى في خدمة القرآن حتى يموت"، في لفتة كريمة من وزير الشؤون الإسلامية أشاد بها الجميع.
من جانبه، شكر طه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعمه ومساندته وتحقيقه رغبته.
ويعد طه الذي جاوز عمره الـ85 عاما من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي، إذ خطّ المصحف أكثر من 13 مرة في المجمع، وأمتع العالم بجمال خطه وإتقانه، وتميز بحرصه وتفانيه في خدمة القرآن الكريم.
يذكر أن طه، كتب أول مصحف لوزارة الأوقاف السورية عام 1970، قبل أن يأتي إلى المملكة، ويكتب المصحف الذي طُبع من النسخة التي خطها بيده، ما يزيد على 200 مليون نسخة، وما زالت توزع على مختلف دول العالم.
وشهد المجمع خلال هذا العام نقلة نوعية بعدد الإصدارات والخدمات الإلكترونية التي أطلقها، إذ أصدر 18 مليون نسخة من المصحف الشريف بمختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني الكلمات، كما أنهى تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي آيفون وأندرويد بأكثر من 13 لغة عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد عقد خطاط المصحف الشريف بعد توزيع 200 مليون نسخة منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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