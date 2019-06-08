أمطار الـ30 ملم تستنفر الجهات الحكومية وتقطع التيار بجازان

شهدت محافظات جازان أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، واستنفرت الجهات الحكومية جهودها لتأمين الطرق وتحويل مساراتها عن مجاري السيول وبطون الأودية، فيما تسببت الأمطار في قطع التيار الكهربائي بمحافظتي الدرب وهروب، وأوضحت شركة الكهرباء أن الرياح الشديدة والعواصف تسببت في الانقطاعات المحدودة، وقدمت اعتذارها لمشتركيها.

وواصلت الجهات الأمنية بمحافظة هروب تحذيراتها للمواطنين ومنعت المتنزهين والمارة من عبور الأودية التي شهدت أمطارا غزيرة لليوم الثالث على التوالي.

بلاغات الطرق

أكد رئيس فرقة النقل والطرق بهروب علي الذيبي لـ«دوت الخليج»، أن الفرقة لم تتلقى أي بلاغ عن انقطاع الطرقات التابعة لها، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة للطرقات الجبلية بهروب التي وجه بها مدير إدارة النقل والطرق المهندس قاسم الغزواني لا زالت مستمرة، مضيفا بأن خطط تحويلات مسارات الطرق عن مجاري السيول وبطون الأودية مستمرة، وجهود الشركة المتعهدة بصيانة الطرقات الترابية أدت إلى خفض الانقطاعات بنسبة 60% عما كانت عليه في السابق.

تدفق السيول

أوضح الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن المنطقة استفادت من تدفق كتلة مدارية رطبة من بحر العرب باتجاه غرب وجنوب المملكة، مشيرا إلى أن نسبة الأمطار تراوحت من 10 إلى 30 ملم، خاصة على محافظات أبوعريش، وصبيا، وهروب، والعارضة، وبيش، وستستمر إلى الإثنين، وأن هناك تدفقا قويا لسيول وادي شهدان وأبوالقعايد. وأضاف مشهور أن الحالة المطرية ستؤثر على موسم الغبرة وتأخيرها، والتي ستبدأ بعد 14 يوما، وأوضح أن محافظات أبوعريش وصبيا والمرتفعات الجبلية أكثر المحافظات تأثرا بأمطار الأمس، وأن المحافظات الجنوبية الأقل تأثرا.

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الأمطار وتداعياتها

10 إلى 30 ملم

أبوعريش، صبيا، بيش، هروب، العارضة الأكثر تعرضا

انقطاع للتيار الكهربائي في الدرب وهروب

المدني يواصل تحذيراته للمواطنين