وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر سليمان التويجري، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وشدد التويجري على أن وزارة الداخلية تحرص على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مطلق النار في وادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.