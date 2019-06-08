القبض على مطلق النار في وادي الدواسر

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على الشاب، الذي أطلق الأعيرة النارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل، حيث ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر سليمان التويجري، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وشدد التويجري على أن وزارة الداخلية تحرص على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.