نجم الجزائر مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد عمادالسبت 2019/6/8 04:47 مساء بتوقيت أبوظبي
منتخب الجزائر
قالت تقارير صحفية إن الجزائري سعيد بن رحمة لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي، بات مطلوباً من قبل عدة أندية تنشط في الدوري الممتاز "البريمييرليج".
وكشفت موقع "لو ديس سبور" الفرنسي عن أن نادي أستون فيلا العائد مؤخرا للبريمييرليج، أبدى استعداده لدفع مبلغ 10 ملايين يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكان بن رحمة خطف الأضواء خلال الموسم الأخير، حيث أسهم في 28 هدفاً بين صناعة وتسجيل خلال 45 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.
وقدم اللاعب الأسبق لنيس مستويات قوية في تجربته الأولى خارج فرنسا، حيث فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".
وسبق لـ4 لاعبين عرب الدفاع عن قميص أستون فيلا، وهم المغاربة كريم الأحمدي ومصطفى حجي وحسن كشلول، بالإضافة للمصري أحمد المحمدي.
يذكر أن بن رحمة لن يكون موجودا مع منتخب الجزائر في مسابقة أمم أفريقيا مصر 2019 بسبب الإصابة.
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