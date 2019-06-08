أكبر رقم في تاريخها.. قناة السويس تدفع للخزانة المصرية 4.3 مليار دولار

حوّلت هيئة قناة السويس المصرية مبالغ قياسية إلى الخزانة العامة المصرية خلال العام المالي 2018/2019 بقيمة 72.2 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وهو أعلى معدل تحويل في تاريخها، وفقا لبيان من وزارة المالية المصرية السبت.

وأوضح البيان أن التحويل يمثل مستحقات الخزانة العامة للدولة المصرية والمتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة.

وتدفع قناة السويس تلك المستحقات من إيراداتها بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة.

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وبحسب البيان، قفز إجمالي إيرادات قناة السويس بنسبة 40% خلال العام المالي 2018/2019 لتسجل 104.2 مليار جنيه (6.2 مليار دولار)، مقارنة بـ74.2 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017.

وأدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة من 52.9 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) عام 2018/2019، بنسبة نمو 36.5%.

وتبدأ السنة المالية في مصر من 1 يوليو/تموز لكل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وذكر بيان وزارة المالية المصرية أن هذا الأداء يعكس النمو المطرد الذي تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسيتها.