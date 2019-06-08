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فيديو.. أطلق النار بحفل زواج في نجران فطرده والد العريس
متابعات الخليج 365 - نجران
أظهر مقطع فيديو متداول طرد والد عريس لشاب أطلق النار في حفل زواج ابنه في منطقة نجران.
ورحب معلقون على المقطع بسلوك الأب الذي حرص على سلامة الحضور ومنع إطلاق النار في حفل زفاف نجله، منعًا لوقوع أي حوادث.
ولم يتضح أي تفاصيل أخرى عن المقطع.
وفي وقت سابق، تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بالشاب مُطلِق النار بشكل عشوائي أمام أحد المنازل بوادي الدواسر في وقت قياسي.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب؛ ما عرَّض الآخرين للخطر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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