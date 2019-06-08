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فرجت تساهم في إطلاق سراح 467 سجينًا بأكثر من 30 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ساهمت خدمة فرجت في إطلاق سراح 467 سجينًا في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت فرجت أن إجمالي ما تم سداده عبر الخدمة بلغ 30 مليون و143 ألف و134 ريالًا.
وبحسب ما بين إنفوجرافيك نشرته المديرية العامة للسجون، تم إطلاق سراح 14 سجينًا في الحدود الشمالية، و6 في الجوف، و11 في حائل، و84 في الرياض، وأيضًا 67 في الشرقية.
كما تم إطلاق سراح 31 في تبوك، و16 بالمدينة المنورة، و4 في الباحة، و23 بمنطقة عسير و20 في جازان.
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