2019-06-08

فرجت تساهم في إطلاق سراح 467 سجينًا بأكثر من 30 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساهمت خدمة فرجت في إطلاق سراح 467 سجينًا في مختلف مناطق المملكة.

Advertisements

وأوضحت فرجت أن إجمالي ما تم سداده عبر الخدمة بلغ 30 مليون و143 ألف و134 ريالًا.

وبحسب ما بين إنفوجرافيك نشرته المديرية العامة للسجون، تم إطلاق سراح 14 سجينًا في الحدود الشمالية، و6 في الجوف، و11 في حائل، و84 في الرياض، وأيضًا 67 في الشرقية.

كما تم إطلاق سراح 31 في تبوك، و16 بالمدينة المنورة، و4 في الباحة، و23 بمنطقة عسير و20 في جازان.