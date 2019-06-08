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63 مولودًا في أيام العيد بالطائف

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2019-06-08

63 مولودًا في أيام العيد بالطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

أطلق 63 مولودًا ومولدة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ممثلة في مستشفى النساء والولادة، صرختهم خلال أول ثلاثة أيام من عيد الفطر المبارك.

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وسُجل في اليوم الأول من العيد 22 مولودًا ومولودة، وفي ثاني أيام العيد 17 مولودًا وفي اليوم الثالث 24 مولودًا، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأكدت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي أن المستشفى مستعد لأي حالة طارئة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والعمل بالمستشفى يحظى بمتابعة إدارية مستمرة والاطمئنان على حالة المواليد.





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