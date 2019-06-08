هنا رابط التسجيل في دفعة يوليو للاستفادة من دعم حساب المواطن

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا حساب متابعات الخليج 365 للتسجيل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر يوليو عبر الرابط التالي: هنا

في سياق آخر، لم يتبقَّ سوى 48 ساعة تقريبًا على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سباق، أنه يتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

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