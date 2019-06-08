طريقة الاستفادة من خدمة التعريف الإلكتروني في 6 خطوات

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية طريقة الاستفادة من خدمة التعريف الإلكتروني.

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ولفتت الأحوال المدنية إلى أنه أولًا يتم دخول ولي الأمر لحساب أبشر، ثم الذهاب للخدمات الإلكترونية (الأحوال المدنية- تعريف تابع)، وبعدها يتم اختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين.

وبعد ذلك يتم إرفاق صورة المستفيد وبعدها الضغط على إرسال، ثم إدخال رمز التأكد المؤقت ليتم إرسال التعريف للأحوال المدنية، وأخيرًا حجز موعد لمراجعة المستفيد لأقرب مكتب للأحوال.