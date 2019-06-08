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2019-06-08 كثافة مرورية على طريق السيل الكبير بسبب انقلاب شاحنة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements تسبب انقلاب شاحنة في كثافة مرورية على طريق السيل الكبير، قبل جسر الميقات باتجاه مكة المكرمة. وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.









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