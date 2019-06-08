اخبار السعوديه

توجيه عاجل من الفيصل بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم توجيه عاجل من الفيصل بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-08

توجيه عاجل من الفيصل بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435هـ.

ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعددٌ من الجهات بمرئياتها له، حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من الفيصل بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا