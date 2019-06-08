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توجيه عاجل من الفيصل بإيصال الكهرباء لمساكن مخططي الوليد والبدر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435هـ.
ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعددٌ من الجهات بمرئياتها له، حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.
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